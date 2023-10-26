"Разочарованы, потому что проиграли. 100 процентов мы всегда играем на победу. И в матче с Барселоной, особенно во втором тайме, чувствовали, что можем гораздо больше. Можем забить второй мяч, были моменты. Понимаем, что Барселона – это Барселона, и на выезде тяжело играть. И, возможно, нас сбили два мяча за короткий период.

Барселона – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

В первом тайме не все получалось. Во втором тренер подкорректировал, что надо делать. И начало больше получаться – забили гол и было еще 30 минут, чтобы сравнять счет. Были хорошие моменты, но не воспользовались ими.

Коррективы вносил тренер, он руководил игрой, а Срна немного подсказывал. Но все акценты делал тренер. Коррективы касались построения. Степаненко и Бондаренко низко опускались, надо было играть выше и у нас начали появляться зоны. Стали выходить через Матвиенко и Азарова, через длинные передачи и играли больше вперед.

Честно – все зашли в раздевалку разочарованными. Кто-то может сказать, что сыграть 2:1 на выезде с Барселоной – это неплохой результат. Но мы чувствовали, что можем гораздо больше. Жаль, что проиграли, и понимаем, насколько сейчас сложное турнирное положение. Но продолжим двигаться вперед и уже готовимся к следующим матчам", – сказал Судаков в комментарии Terrikon.

Напомним, Шахтер пропустил дважды в первом тайме, а после перерыва благодаря голу Георгия сумел возродить интригу. Сам автор забитого мяча был признан статистическими порталами лучшим в составе дончан.

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