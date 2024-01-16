Ренн ищет замену 35-летнему Неманье Матичу, который близок к уходу из клуба уже в текущее трансферное окно. Среди кандидатов – сразу 5 фамилий.

Матич самовольно покинул Ренн – его могут принудить к завершению карьеры.

Двое из них представляют Лигу 1. Это хавбек Реймса Азор Матусива и Пьер Ле-Мелу из Бреста. Также в списке три игрока из других чемпионатов Европы. В частности, Ренн рассматривает кандидатуры Люки Тусара (Унион Берлин), Ореля Мангала (Ноттингем Форест) и Артема Бондаренко (Шахтер), сообщает L'Equipe.

Источник отмечает, что 23-летний украинец является игроком более атакующего профиля, тогда как Тусар и Мангала – более классические опорники. На Мангала, выступающего за Ноттингем Форрест, претендуют также Ювентус и Наполи. Ренн якобы готов арендовать бельгийца с правом выкупа за 25 млн евро.

Недавно Бондаренко подписал новый контракт с Шахтером, который рассчитан на 5 лет. В сезоне 2023/24 полузащитник сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста. Летом 2023 года Артем стал полуфиналистом молодежного чемпионата Европы, где был капитаном и одним из лидеров сборной U-21.

В текущем чемпионате Франции Ренн занимает 10 место. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где сыграет против Милана.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?