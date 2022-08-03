"Можно сказать, что у них есть преимущество на этот момент. Эта команда уже играет вместе 3-4 года подряд, имеет очень мало иностранцев и много украинцев, скелет сборной Украины. Мы это уважаем. Мы только начинаем тот процесс, который они прошли 3- 4 года назад.

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Но все равно Шахтер есть Шахтер. Мы будем искать возможность укрепить определенные позиции, сделать их "взрослее" по возрасту, чтобы не только молодые пацаны играли и брали на себя ответственность. Три матча в неделю – это достаточно насыщенный и атипичный календарь. Никогда такого не было, чтобы все закончить к 5 ноября. Должна быть ротация, поэтому нам нужна равноценная замена.

А дерби против Динамо всегда будет интересным. Читал, что киевлян называют фаворитом в борьбе за чемпионство. Но не всегда выигрывают фавориты. Ты должен быть лучше именно в тот день. Не надо быть лучше завтра, послезавтра или сегодня", – объяснил Йовичевич в интервью Tribuna.

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