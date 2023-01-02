Арсенал сделал Шахтеру второе предложение относительно перехода Михаила Мудрика. По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, сумма потенциального трансфера остается ниже 70 миллионов евро.

"Мудрик был бы действительно захватывающим подписанием": легенда Ливерпуля ожидает переход звезды Шахтера в АПЛ

"Канониры" надеются, что сделка будет заключена менее чем за 100 миллионов евро. "Горняки" же хотят получить за свою звезду гарантированные 55 миллионов евро. Это тот минимум, который может нарушить несокрушимость дончан в переговорах. Следует понимать, что эта цифра не может быть окончательной. Остальную часть суммы составят бонусы за успешные выступления Михаила в составе новой команды.

В свою очередь, инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что неудачей Арсенала в переговорах может воспользоваться Челси, который продолжает следить за ходом переговоров и пока не вмешивается в процесс.

Ранее сообщалось, что Мудрик уже согласовал условия персонального контракта с Арсеналом – соглашение будет рассчитано на пять лет, но финансовые детали не разглашаются.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?

Arsenal have now made a second bid for Mykhaylo Mudryk. Told the total package remains under €70m. #AFC optimistic a deal will get done and for far less than the €100m Shakhtar are publicly quoting. Key to success is the structure. Shakhtar want around €55m upfront. pic.twitter.com/7iGtzqhZ7a — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 2, 2023