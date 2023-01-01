"Я думал, что потеря Габриэла Жезуса станет огромным ударом для Арсенала, поскольку я считаю, что он был выдающимся, не забивая голов. Наверное, это чуть-чуть похоже на Нуньеса в Ливерпуле, который играет очень хорошо, но мог бы забить еще несколько голов.

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Арсенал хочет Михаила Мудрика. В Лиге чемпионов он играл левого вингера, и Мартинелли, который выступает за Арсенал, тоже выдающийся. Может, кто-нибудь из них перейдет через середину? Если они хотят конкурировать с Манчестер Сити, а они делают это прямо сейчас. Но я говорю обо всех турнирах и на следующие несколько лет, как это сделал Ливерпуль. Вам нужны варианты из скамейки запасных.

Артета знает это лучше любого со времен своего пребывания в Манчестер Сити. Я думаю, что Мудрик был бы действительно увлекательным подписанием ввиду того, что мы видели в Лиге чемпионов", – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов, в том числе в 6 поединках Лиги чемпионов отличившись 3 голами и 2 ассистами. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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