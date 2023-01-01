Мудрик согласовал условия персонального контракта с Арсеналом, сообщает журналист Николо Скира.

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Отмечается, что сделка будет рассчитана на пять лет, но финансовые детали не разглашаются. Теперь дело за главным – "канонирам" нужно договориться с Шахтером о трансфере.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года. Михаила активно сватают в Арсенал, но клубы так и не договорились о сумме перехода.

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