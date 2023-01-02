Арсенал зробив Шахтарю другу пропозицію щодо переходу Михайла Мудрика. За інформацією журналіста CBS Бена Джейкобса, сума потенційного трансферу все ще залишається нижчою за 70 мільйонів євро.

"Мудрик був би справді захопливим трансфером": легенда Ліверпуля очікує на перехід зірки Шахтаря в АПЛ

"Каноніри" сподіваються, що угода буде укладена менше, ніж за 100 мільйонів євро. "Гірники" ж хочуть отримати за свою зірку гарантовані 55 мільйонів євро. Це той мінімум, який може похитнути незламність донеччан у переговорах. Слід розуміти, що ця цифра не може бути остаточною. Решту суми складуть бонуси за успішні виступи Михайла у складі нової команди.

Своєю чергою, інсайдер Фабріціо Романо зазначає, що невдачею Арсенала у переговорах може скористатись Челсі, який продовжує стежити за ходом переговорів і наразі не втручається у процес.

Раніше повідомлялось, що Мудрик вже узгодив умови персонального контракту з Арсеналом – угода буде розрахована на 5 років, але фінансові деталі не розголошуються.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?

Arsenal have now made a second bid for Mykhaylo Mudryk. Told the total package remains under €70m. #AFC optimistic a deal will get done and for far less than the €100m Shakhtar are publicly quoting. Key to success is the structure. Shakhtar want around €55m upfront. pic.twitter.com/7iGtzqhZ7a — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 2, 2023