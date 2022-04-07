Игроки Шахтера постепенно начинают подготовку к благотворительным матчам в поддержку Украины.

Часть украинских игроков Шахтера прибыла в Стамбул, где команда будет базироваться в ближайшее время, сообщает официальный сайт клуба.

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Уже сегодня в Турцию прибудет Роберто Де Дзерби вместе со своим тренерским штабом, а также ожидается приезд остальных игроков.

Напомним, что Шахтер объявил о проведении благотворительных матчей для поддержки украинцев. Уже известны две первые даты поединков: 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем, а 19-го – с Фенербахче. Далее среди соперников – Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.

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