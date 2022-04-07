Далеко не всі представники тренерського штабу Шахтаря готові працювати з командою перед турне.

Давіде Поссанціні, перший асистент Роберто Де Дзербі, вирішив не летіти до підопічних у Туреччину, інформує Sky Italy.

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Сьогодні тренерський штаб італійців повинен возз'єднатися з командою і розпочати підготовку до низки товариських матчів з європейськими командами. Роберто Де Дзербі кілька разів публічно заявляв, що не покине своїх гравців напризволяще, однак далеко не всі помічники готові розділити цю позицію. Раніше свій відхід з Шахтаря анонсував ще один член тренерського штабу – Паоло Б'янко.

Додамо, що Поссанціні незмінно супроводжував Де Дзербі упродовж останніх 6 років роботи у Фоджі, Палермо, Беневенто, Сассуоло і Шахтарі.

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