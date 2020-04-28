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Шахтер присоединился к онлайн-игре, в которой участвуют европейские гранды

13:39 36 Читати українською
Шахтер присоединился к онлайн-игре, в которой участвуют европейские гранды
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Шахтер пытается шагать в ногу с современными технологиями.

Шахтер стал первым украинским клубом, который присоединился к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare, сообщает официальный сайт "горняков".

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Игра лицензирована для 40 футбольных клубов, среди которых Ювентус, Шальке, Атлетико, Порту, Лион и другие. На сегодняшний день в нее играют более 10 тысяч пользователей во всем мире.

Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать официальными цифровыми блокчейн-изображениями.

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