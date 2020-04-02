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Украина не вышла в финал альтернативного Евро-2020 – Зинченко уступил игроку сборной Португалии

22:30 48 Читати українською
Украина не вышла в финал альтернативного Евро-2020 – Зинченко уступил игроку сборной Португалии
Александр Зинченко / УАФ

Полузащитник сборной Украины не смог выйти в финал виртуального чемпионата Европы-2020. Португалец Диогу Жота в полуфинале обыграл Зинченко.

Соперником украинца в полуфинале Plan B FIFA Tournament стал португалец Диогу Жота, который защищает цвета Вулверхэмптона. Зинченко традиционно играл Барселоной, а вот португалец выбрал Манчестер Сити.

Драматическое противостояние завершилось поражением Зинченко. Первый матч завершился миром – 3:3, а следующие две партии Жота выиграл со счетом 4:0 и 4:2. Таким образом, Португалия взяла своеобразный реванш за поражение в отборе на Евро-2020.

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Напомним, в предыдущих раундах раундах турнира Зинченко легко разобрался с россиянином Круговым (6: 1, а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1), после чего легко обыграл представителя Челси Билли Гилмора (5:1).

Другого финалиста определят Бернд Лено (Германия) и Мунас Даббур (Израиль).

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