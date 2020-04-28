Шахтар долучився до онлайн-гри, в якій беруть участь європейські гранди

Шахтар намагається крокувати в ногу із сучасними технологіями.

Шахтар став першим українським клубом, який приєднався до гри в фентезі-футбол майбутнього Sorare, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Гра ліцензована для 40 футбольних клубів, серед яких Ювентус, Шальке, Атлетіко, Порту, Ліон та інші. На сьогодні в неї грають понад 10 тисяч користувачів у всьому світі.

Sorare – це відкрита гра в жанрі футбольного фентезі, в якій менеджери можуть торгувати офіційними цифровими блокчейн-зображеннями.

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