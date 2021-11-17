Шахтер приготовил кругленькую сумму за форварда сборной Аргентины
22:50 - Читати українською
Нападающий Ривер Плейт Хулиан Альварес может оказаться в Украине.
Хулиан Альварес находится на радарах донецкого Шахтера, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.
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В охоте на 21-летнего форварда Ривер Плейт "горнякам" нужно выдержать конкуренцию с Ювентусом и Миланом. Украинский клуб готов заплатить за игрока 20 млн евро.
Хулиан является лучшим бомбардиром аргентинского первенства, забив 15 мячей в 16 матчах. Также Альварес уже успел провести пять поединков за национальную команду Аргентины.
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