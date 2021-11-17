Нападающий Шахтера Лассина Траоре после ужасной травмы находится под наблюдением врачей в Барселоне.

"Лассине Траоре провели только первую операцию. Вставлена ​​капсула сустава и восстановлены боковая связка и держатель надколенника. Через неделю-две будет вторая операция по восстановлению передней крестообразной связки.

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Рассчитываем, что Педриньо сможет сыграть с Рухом и Интером, именно поэтому за несколько дней до встречи с львовянами он начинает занятия. Посмотрим. Ему физически еще нужно немного набрать после трех недель отсутствия", – сообщил врач Шахтера Артур Глущенко для клубного Youtube-канала.

Напомним, Траоре получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против Интера (0:0). По прогнозам, африканец уже не сыграет в нынешнем сезоне.

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