Нападник Рівер Плейт Хуліан Альварес може опинитись в Україні.

Хуліан Альварес перебуває на радарах донецького Шахтаря, повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі у Twitter.

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У полюванні на 21-річного форварда Рівер Плейт "гірникам" потрібно витримати конкуренцію з Ювентусом та Міланом. Український клуб готовий заплатити за гравця 20 млн євро.

Наразі Хуліан є найкращим бомбардиром аргентинської першості, забивши 15 м'ячів у 16 матчах. Також Альварес вже встиг провести 5 поєдинків за національну команду Аргентини.

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