Шахтар приготував кругленьку суму за форварда збірної Аргентини
17 листопада 22:48 - Читать на русском
Нападник Рівер Плейт Хуліан Альварес може опинитись в Україні.
Хуліан Альварес перебуває на радарах донецького Шахтаря, повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі у Twitter.
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У полюванні на 21-річного форварда Рівер Плейт "гірникам" потрібно витримати конкуренцію з Ювентусом та Міланом. Український клуб готовий заплатити за гравця 20 млн євро.
Наразі Хуліан є найкращим бомбардиром аргентинської першості, забивши 15 м'ячів у 16 матчах. Також Альварес вже встиг провести 5 поєдинків за національну команду Аргентини.
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