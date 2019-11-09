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Шахтер презентовал собственную линию fashion-одежды

16:34 42 Читати українською
Шахтер презентовал собственную линию fashion-одежды
Презентация бренда fashion-одежды "1936" / фото ФК Шахтер

Шахтер в сотрудничестве с украинским дизайнером Виктором Анисимовым представили бренд fashion-одежды "1936".

"Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, который подчеркивает связь с айдентикой ФК Шахтер. Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей (верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худые и аксессуары), в том числе с 19 вещей-трансформеров, легко адаптируемых к динамике современного дня и образа жизни.

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Продажа одежды бренда "1936" стартует 9 ноября в столичном ЦУМе. Первую линию выпущено в лимитированной количества", – говорится в сообщении Шахтера.

Презентацию посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, футболисты Шахтера Виктор Коваленко, Давид Хочолава, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, Тайсон, Михаил Мудрик, а также ассистенты главного тренера Витор Северино и Дарио Срна.

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Украинский дизайнер Виктор Анисимов и ФК «Шахтер» представили бренд fashion-одежды «1936». ⠀ Мероприятие прошло в киевском Champion Hall x Parimatch. Презентацию посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, футболисты «Шахтера» @koliamatvienko, @khocholava5, @piat30, @vitykovalenko, @jrmoraes10, @taisonfreda7, @mmudryk10, ассистенты главного тренера @vitorseverino и @darijosrna. ⠀ Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК «Шахтер». Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей (верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худи и аксессуары), в том числе из 19 вещей-трансформеров, легко адаптируемых к динамике современного дня и образа жизни. ⠀ Продажа одежды бренда «1936» стартует 9 ноября в столичном ЦУМе @tsum.kyiv. Первая линия выпущена в лимитированном количестве. Ознакомьтесь с моделями на странице @1936.brand. ⠀ Український дизайнер Віктор Анісімов та ФК «Шахтар» представили бренд fashion-одягу «1936». ⠀ Захід відбувся в київському Champion Hall x Parimatch. Презентацію відвідали генеральний директор клубу Сергій Палкін, футболісти «Шахтаря» @koliamatvienko, @khocholava5, @piat30, @vitykovalenko, @jrmoraes10, @taisonfreda7, @mmudryk10, асистенти головного тренера @vitorseverino й @darijosrna. ⠀ Логотипом нового бренда стало оранжеве коло, що підкреслює зв’язок з айдентикою ФК «Шахтар». Тестова колекція осінь-зима – 2020/21 складається з 36 моделей (верхній одяг, спортивні костюми, плащі-кімоно, футболки, худі та аксесуари), в тому числі з 19 речей-трансформерів, що легко адаптуються до динаміки сучасного дня й способу життя. ⠀ Продаж одягу бренда «1936» стартує 9 листопада в столичному ЦУМі @tsum.kyiv. Першу лінію випущено в лімітованій кількості. Ознайомтеся з моделями на сторінці @1936.brand.

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Сергей Палкин Николай Матвиенко Николай Матвиенко Михаил Мудрык Михаил Мудрык Андрей Пятов Андрей Пятов Дарио Срна Дарио Срна Тайсон Тайсон Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер
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