Шахтер презентовал собственную линию fashion-одежды

Шахтер в сотрудничестве с украинским дизайнером Виктором Анисимовым представили бренд fashion-одежды "1936".

"Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, который подчеркивает связь с айдентикой ФК Шахтер. Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей (верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худые и аксессуары), в том числе с 19 вещей-трансформеров, легко адаптируемых к динамике современного дня и образа жизни.

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Продажа одежды бренда "1936" стартует 9 ноября в столичном ЦУМе. Первую линию выпущено в лимитированной количества", – говорится в сообщении Шахтера.

Презентацию посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, футболисты Шахтера Виктор Коваленко, Давид Хочолава, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, Тайсон, Михаил Мудрик, а также ассистенты главного тренера Витор Северино и Дарио Срна.

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