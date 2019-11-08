"Выбегают двое чудаков в форме Шахтера и начинают с нами тренироваться", – Юрченко рассказал, почему покинул "горняков"

Полузащитник Зари Владлен Юрченко рассказал, почему не смог заиграть за Шахтер.

"Первый фактор – понимал, что в Шахтере будет тяжело играть. В первой команде на моей позиции были собраны топовые футболисты, которые сейчас играют в топовых командах Европы. Понимал, чтобы играть и прогрессировать – нужно покинуть Шахтер. У меня возник вариант, и я решил уйти.

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У меня отложился случай в голове. Была пауза в сборных, взяли с дубля нескольких человек. Я тоже был. Полетели в Румынию играть против Стяуа. Еще Илсиньо с нами был, разминался с ним. Продолжается второй тайм, и выбегают два чудака в форме Шахтера. Их до игры не было. Прибегают и начинают с нами разминаться. Спрашиваю у Илсиньо: "Кто это?" Отвечает, что не знает. Смотрим, и не можем понять. Тут Луческу берет и выпускает их на 60-й минуте, я вышел на 86-й. Это был показательный жест.

Затем еще раз спросил: "Кто это?" Мне ответили, что просто два каких-то румына, а тренер захотел посмотреть в игре. На нас плевать, на академию. А двух румын посмотреть – это же какие-то выдающиеся, видимо, были люди", – поделился Юрченко в комментарии Sportarena.

Отметим, что Юрченко находился в системе Шахтера с 2007 по 2014 годы, после чего перешел к леверкузенского Байера.

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