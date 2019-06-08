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Шахтер предложил сыну Луческу возглавить команду, – СМИ

15:27 234 Читати українською
Шахтер предложил сыну Луческу возглавить команду, – СМИ
Разван Луческу / Reuters

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу может возглавить Шахтер.

50-летний специалист уже сообщил руководителям греческого клуба, может покинуть свой пост, чтобы трудоустроиться в Украине, информирует Soccer Link. Отмечается, что донецкий клуб уже сделал румыну существенное предложение.

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Сын Мирчи Луческу возглавил клуб из Салоников в 2017 году и выиграл с ним чемпионат и Кубок Греции. К этому ПАОК становился чемпионом Греции аж в сезоне 1984/85.

Кандидатами на его замену также называются главный тренер Витории Гимараэш Луиш Каштру, экс-тренер Бетиса Кике Сетьен и экс-помощник Мирчи Луческу Антонио Заго.

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