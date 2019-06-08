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"Я счастлив, что скоро смогу вылететь в Рим", – Фонсека подтвердил свой переезд в Серию А

12:20 141 Читати українською
"Я счастлив, что скоро смогу вылететь в Рим", – Фонсека подтвердил свой переезд в Серию А
Паулу Фонсека / ФК Шахтеар

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал информацию о своем переходе в итальянскую Рому.

"Я действительно счастлив, что ситуация сложилась удачно, и скоро я смогу вылететь в Рим", – цитирует Фонсеку Football-Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Напомним, Паулу Фонсека очень близок к переезду в итальянскую Серию А. Ожидается, что португалец подпишет с "волками" контракт по схеме 2+1, а официальное представление состоится в понедельник, 10-го июня.

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К слову, Фонсека возглавил Шахтер в мае 2016 года. За это время 46-летний специалист завоевал по три чемпионства и Кубка Украины, а также Суперкубок страны в 2017-м году.

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