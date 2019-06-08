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Шахтар запропонував сину Луческу очолити команду, – ЗМІ

15:25 1170 Читать на русском
Шахтар запропонував сину Луческу очолити команду, – ЗМІ
Разван Луческу / Reuters

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу може очолити Шахтар.

50-річний фахівець вже повідомив керівникам грецького клубу, що може покинути свій пост, щоб працевлаштуватися в Україні, інформує Soccer Link. Відзначається, що донецький клуб вже зробив румунові істотну пропозицію.

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Син Мірчі Луческу очолив клуб із Салоніків у 2017 році і виграв з ним чемпіонат і Кубок Греції. До цього ПАОК ставав чемпіоном Греції аж в сезоні 1984/85.

Кандидатами на його заміну також називаються головний тренер Віторії Гімараєш Луїш Каштру, екс-тренер Бетіса Кіке Сетьєн і екс-помічник Мірчи Луческу Антоніо Заго.

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