На этой стадии сразятся восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу). Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо, Ворскла, Александрия, Кривбасс и Минай дебютируют в новом розыгрыше Кубка Украины.

Ворскла феерично пробилась в четвертьфинал женского Кубка Украины, забив сопернику 30 голов

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

Мариуполь – Заря

Черноморец – Кривбасс

Рух – Александрия

Полесье – Днепр-1

Верес – Шахтер

Металлист 1925 – Ворскла

Оболонь – Динамо

Виктория – Минай

Отметим, что Динамо сыграет в киевском дерби с Оболонью. На старте УПЛ команды оформили эффектную перестрелку, а команда Луческу победила со счетом 4:2. Шахтер отправится в Ровно, где недавно расписал результативную ничью со скандальным голом Матвиенко (1:1).

Базовый день проведения матчей 1/8 финала – 27 сентября. Четвертьфиналы тоже должны пройти еще в этом году, предварительная дата – 1 ноября. Решающий матч запланирован на 15 мая 2024 года.

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