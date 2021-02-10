Полузащитник Шахтера Дентиньо получил повреждение, врачи диагностировали у бразильца травму икроножной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: Соломон назвал сложности, с которыми израильтяне могут столкнуться в Украине

По прогнозам медперсонала "горняков" 32-летнему хавбеку потребуется около двух недель на восстановление. Таким образом Дентиньо пропустит две встречи в рамках УПЛ с Колосом и Рухом, а также выездной матч Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

В нынешнем сезоне УПЛ бразилец провел 4 матча, в которых отметился двумя голами.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди