"Очень сложно тренироваться в такую ​​погоду. И в день первого официального матча ожидается -13 градусов, поэтому для меня это будет немного сложные испытания, чем для украинцев. Но ситуация такова, и нужно играть при любых погодных условиях.

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Одеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться. Что поделаешь? Перед тренировкой растираю ноги специальным кремом. Это немного помогает.

Если такая погода сохранится до ответного матча с Маккаби, наши соперники будут очень удивлены. Хотя они и знают, что в Украине намного холоднее, к такому точно не привыкли. В Израиле сейчас около 20 градусов тепла, поэтому уверен, что здесь им будет непросто", – цитирует Соломона официальный сайт "горняков".

Первый поединок 1/16 финала ЛЕ Маккаби Тель-Авив – Шахтер состоится 18 февраля, ответный матч запланирован на 25 февраля.

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