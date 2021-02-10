Півзахисник Шахтаря Дентінью зазнав пошкодження, лікарі діагностували у бразильця травму литкового м'яза, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За прогнозами медперсоналу "гірників" 32-річному хавбеку знадобиться близько двох тижнів на відновлення. Таким чином Дентінью пропустить дві зустрічі в рамках УПЛ з Колосом та Рухом, а також виїзний матч Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

У нинішньому сезоні УПЛ бразилець провів 4 матчі, в яких відзначився двома голами.

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