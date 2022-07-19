Бывший нападающий Шахтера Алексей Белик вернулся в родной клуб в новой ипостаси, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер готовится подписать Ракицкого – возвращение еще одного легионера на стадии переговоров

41-летний экс-футболист вошел в тренерский штаб молодежной команды "горняков". К слову, Шахтер U-19 ныне возглавляет Оскар Ратулутра, а его ассистентами кроме Белика являются Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Артем Кулик (тренер по физподготовке) и Роман Гаврилов (тренер вратарей).

Напомним, Алексей – воспитанник Шахтера, за который выступал с 1999 по 2008 год. Также успел поиграть за немецкий Бохум (в аренде), Днепр и запорожский Металлург. Забил 5 голов в 19 матчах за сборную Украины.

В 2013 году повесил бутсы на гвоздь. В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3".

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі

* Алексей Белик (слева) на сборах Шахтера в Нидерландах рядом с Дарио Срной и Сергеем Палкиным