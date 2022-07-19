Колишній нападник Шахтаря Олексій Бєлік повернувся до рідного клубу у новій іпостасі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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41-річний екс-футболіст увійшов до тренерського штабу молодіжної команди "гірників". До слова, Шахтар U-19 нині очолює Оскар Ратулутра, а його асистентами окрім Бєліка є Олександр Алімов, Дмитро Єфімов, Артем Кулик (тренер з фізпідготовки) та Роман Гаврилов (тренер воротарів).

Нагадаємо, Олексій – вихованець Шахтаря, за який виступав з 1999 по 2008 рік. Також встиг пограти за німецький Бохум (в оренді), Дніпро та запорізький Металург. Забив 5 голів у 19 матчах за національну збірну України.

У 2013 році повісив бутси на цвях. Останнім часом працював експертом на каналах "Футбол 1/2/3".

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* Олексій Бєлік (ліворуч) на зборах Шахтаря у Нідерландах поруч з Даріо Срною та Сергієм Палкіним