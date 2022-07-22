Ранее появилась информация, что "канониры" заплатят за 25-летнего украинца 30 млн фунтов. Определенную сумму из этих денег получит Шахтер, который воспитывал футболиста. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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"Здесь все достаточно просто. Есть платеж солидарности, его никто не отменял. Он составляет 5% от общей суммы. Каждый сезон игрока от 12 до 23 лет расписывается, в каком клубе футболист играл.

Я посчитал – если Шахтеру насчитают 5 сезонов, что Зинченко там играл, то донецкий клуб получит 40% от этих пяти. Это 600 тысяч евро. Если 4 сезона – около 450 тысяч. Одним словом, на Джурасека хватит", – отметил Спиваковский.

Напомним, украинец перешел в Манчестер Сити летом 2016 года за 2 млн евро, но первый сезон провел в аренде за ПСВ. За "горожан" Александр Зинченко сыграл 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев. В системе Шахтера Зинченко находился с 2010 по 2015 год, после чего перешел в российскую Уфу.

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