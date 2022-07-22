Раніше з'явилася інформація, що "каноніри" заплатять за 25-річного українця 30 мільйонів фунтів. Певну суму з цих грошей отримає Шахтар, який виховував футболіста. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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"Тут все досить просто. Є платіж солідарності, його ніхто не скасовував. Він становить 5% від загальної суми. Кожний сезон гравця від 12 до 23 років розписується, в якому клубі футболіст грав.

Я порахував – якщо Шахтарю нарахують 5 сезонів, що Зінченко там грав, то донецький клуб отримає 40% від цих п'яти. Це 600 тисяч євро. Якщо 4 сезони – приблизно 450 тисяч. Одним словом, на Джурасека вистачить", – зазначив Співаковський.

Нагадаємо, українець перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016 року за 2 млн євро, але перший сезон провів у оренді за ПСВ. За "містян" Олександр Зінченко зіграв 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв. У системі Шахтаря Зінченко перебував з 2010 до 2015 року, після чого перейшов у російську Уфу.

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