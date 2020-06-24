Шахтер получит нового тренера из Португалии

В тренерском штабе чемпионов Украины произойдут определенные изменения. Луиш Каштру получит нового ассистента.

Как рассказал наставник "горняков", вместо Фелипе Селиккаи, который получил приглашение от лиссабонского Спортинга, в его штаб войдет другой специалист.

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"Не стоит скрывать. К нему действительно есть интерес со стороны Спортинга. Я прекрасно понимаю амбиции каждого из своих ассистентов. Я хочу дать свободу Фелипе продолжать свой путь. Здесь даже нечего обсуждать: нужно открыть наши двери, и он пойдет своим путем. Филипе знает, что я совсем не люблю менять элементы в тренерском штабе. я люблю стабильность.

Но также знаю, что каждый из нас идет к своим целям в жизни, и нужно давать место для этого. По своей инициативе я ничего бы не менял. Все годы Фелипе был очень эффективным рабочим элементом нашего тренерского штаба и правильно исполнял свои функции. А еще это человек с ценностями. Именно этого я всегда ищу: предпочитаю окружать себя людьми с ценностями.

Его заменит другой профессионал, его коллега. Вы спросите, кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешен с нами", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, в 27 туре УПЛ "горняки" оформили чемпионский титул – первый для Луиша Каштру в Украине.

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