Ассистент Каштру покинет Шахтер ради приглашения от португальского гранда

Луишу Каштру придется продолжить работу с Шахтером без своего помощника Филипе Селиккаи.

Главный тренер "горняков" подтвердил, что его ассистент получил приглашение возглавить дубль лиссабонского Спортинга.

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"Нет смысла отрицать это. Я думаю, что он наверняка будет в Спортинге. Он решил пойти своим путем, и я желаю Филипе больших успехов", – приводит слова Каштру A Bola.

Напомним, 35-летний Селиккая вместе с Каштру пришел в Шахтер прошлым летом. Команда португальских специалистов в свой первый сезон привела "горняков" к титулу чемпионов Украины.

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