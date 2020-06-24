Шахтар отримає нового тренера з Португалії

У тренерському штабі чемпіонів України відбудуться певні зміни. Луїш Каштру отримає нового асистента.

Як розповів наставник "гірників", замість Феліпе Селіккаї, який отримав запрошення від лісабонського Спортінга, у його штаб увійде інший фахівець.

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"Не варто приховувати. До нього дійсно є інтерес з боку Спортінга. Я прекрасно розумію амбіції кожного зі своїх асистентів. Я хочу дати свободу Феліпе продовжувати свій шлях. Тут навіть нема чого обговорювати: потрібно відкрити наші двері, і він піде своїм шляхом. Філіпе знає, що я зовсім не люблю змінювати елементи в тренерському штабі. Я люблю стабільність.

Але також знаю, що кожен із нас йде до своїх цілей в житті, і потрібно давати місце для цього. За своєю ініціативою я нічого б не змінював. Всі роки Феліпе був дуже ефективним робочим елементом нашого тренерського штабу і завжди вірно виконував свої функції. А ще це людина з цінностями. Саме цього я завжди шукаю: віддаю перевагу оточувати себе людьми з цінностями.

Його замінить інший професіонал, його колега. Ви запитаєте, хто? Ні, зараз я не скажу, але він приїде з Португалії. Сподіваюся, він також буде дуже успішний з нами", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у 27 турі УПЛ "гірники" оформили чемпіонський титул – перший для Луїша Каштру в Україні.

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