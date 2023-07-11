Израильский вингер Манор Соломон продолжит карьеру в АПЛ после побега из Шахтера.

Тоттенхэм оформил трансфер Соломона, сообщает официальный сайт клуба. Манор перешел свободным агентом и подписал со "шпорами" контракт на 5 лет.

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После начала полномасштабной войны Соломон воспользовался разрешением ФИФА и покинул Шахтер. Прошлый сезон вингер провел на правах аренды в Фулхэме, за который забил 5 голов в 24 матчах.

Шахтер не получил от Тоттенхэма никакой компенсации, хотя соглашение Манора с "горняками" было рассчитано до декабря 2023-гоа. Руководство украинского клуба угрожало судебным делом.

Соломон пришел в Шахтер в январе 2019-го изМаккаби Петах-Тиква. Израильтянин провел более 100 матчей за дончан, отличился 22 голами и трижды стал чемпионом Украины.

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