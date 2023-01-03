Арсенал не покидает попыток усилиться 21-летним талантом. После первого отклоненного предложения "канониры" прислали "горнякам" второе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шахтер продолжает торги по Мудрику – Арсенал узнал минимальные финансовые требования, другой топ-клуб надеется на провал

Финансовые условия несколько улучшены. Фиксированная сумма за трансфер составляет около 50 миллионов евро (в первой было 40) и бонусы. Клубы контактируют напрямую, а Шахтер вскоре должен принять решение.

Условия личного контракта Мудрика с Арсеналом никогда не были проблемой, ведь команда остается приоритетом для игрока. Челси тоже интересуется Михаилом, но попытается действовать, лишь если "канониры" потерпят крах.

В нынешнем сезоне вингер провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?