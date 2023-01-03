Арсенал не покидає спроб підсилитись 21-річним талантом. Після першої відхиленої пропозиції "каноніри" надіслали "гірникам" другу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Шахтар продовжує торги за Мудрика – Арсенал дізнався мінімальні фінансові вимоги, інший топ-клуб сподівається на провал

Фінансові умови дещо покращені. Фіксована сума за трансфер становить близько 50 мільйонів євро (у першій було 40) та бонуси. Клуби контактують напряму, а Шахтар незабаром повинен ухвалити рішення.

Умови особистого контракту Мудрика з Арсеналом ніколи не були проблемою, адже команда залишається пріоритетом для гравця. Челсі теж цікавиться Михайлом, але спробує діяти, лише якщо "каноніри" зазнають краху.

У нинішньому сезоні вінгер провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?