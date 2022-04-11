Вингер дончан Михаил Мудрик продолжает интересовать клубы из европейских чемпионатов. На этот раз это команда Романа Яремчука.

Шахтер продолжает получать предложения по трансферу 21-летнего украинца, сообщил Сергей Болотников .

Шахтер хочет продать Мудрика, – Цыганик

Одно из них – от Бенфики, за которую выступает Роман Яремчук. Правда, "горняки" совсем не спешат с продажей Мудрика, ведь понимают, что сейчас цена будет минимальной.

Раньше среди претендентов на Михаила называли французский Ланс и Брентфорд. Последний делал два предложения (12 миллионов и 15 млн+бонусы), но Шахтер отказал, а сам футболист пролонгировал контракт с клубом до 2026 года.

В сезоне 2021/22 молодой вингер начал регулярно выступать за первую команду дончан. В общей сложности Михаил наиграл 19 матчей, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами.

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