Вінгер донеччан Михайло Мудрик продовжує цікавити клуби з європейських чемпіонатів. Цього разу це команда Романа Яремчука.

Шахтар продовжує отримувати пропозиції щодо трансферу 21-річного українця, повідомив Сергій Болотніков.

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Одна з них – від Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук. Щоправда, "гірники" зовсім не поспішають з продажем Мудрика, адже розуміють, що зараз ціна буде мінімальною.

Раніше серед претендентів на Михайла називали французький Ланс та англійський Брентфорд. Останній робив аж дві пропозиції (12 мільйонів і 15 млн+бонуси), та Шахтар відмовив, а сам футболіст пролонгував контракт з клубом до 2026 року.

У сезоні 2021/22 молодий вінгер почав регулярно виступати за першу команду донеччан. Загалом Михайло награв 19 матчів, у яких відзначився двома голами й дев'ятьма результативними передачами.

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