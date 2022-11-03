В плей-офф Лиги чемпионов попали по две лучшие команды из каждой группы. Победители квартетов будут сеянные в 1/8 финала, а вторые места – несеянные. Во время жеребьевки команды из одной страны не попадут друг на друга, как и соперники по групповому раунду.

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Сеянные:

Наполи

Порту

Бавария

Тоттенхэм

Челси

Реал

Манчестер Сити

Бенфика

Несеянные:

Ливерпуль

Брюгге

Интер

Айнтрахт

Милан

РБ Лейпциг

Боруссия Дортмунд

ПСЖ

Примечательно, что три испанских команды (Барселона, Севилья и Атлетико) из четырех прекратили борьбу за трофей. Англия сохранила всех четырех представителей, а Германия протянула четыре команды из пяти.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в 13:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 14-15 и 21-22 февраля, а ответные – на 7-8 и 14-15 марта.

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