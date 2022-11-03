Лига чемпионов: определились все участники плей-офф – провал Испании, Англия и Германия на высоте
Завершился групповой этап Лиги чемпионов. 16 команд прошли в 1/8 финала самого престижного турнира Европы.
В плей-офф Лиги чемпионов попали по две лучшие команды из каждой группы. Победители квартетов будут сеянные в 1/8 финала, а вторые места – несеянные. Во время жеребьевки команды из одной страны не попадут друг на друга, как и соперники по групповому раунду.
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Сеянные:
Наполи
Порту
Бавария
Тоттенхэм
Челси
Реал
Манчестер Сити
Бенфика
Несеянные:
Ливерпуль
Брюгге
Интер
Айнтрахт
Милан
РБ Лейпциг
Боруссия Дортмунд
ПСЖ
Примечательно, что три испанских команды (Барселона, Севилья и Атлетико) из четырех прекратили борьбу за трофей. Англия сохранила всех четырех представителей, а Германия протянула четыре команды из пяти.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в 13:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 14-15 и 21-22 февраля, а ответные – на 7-8 и 14-15 марта.
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