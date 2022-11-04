Завершилися групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-офф ЛЄ.

У плей-офф Ліги Європи вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛЄ, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги чемпіонів, – несіяними.

РБ Лейпциг розгромив Шахтар у битві за плей-офф Ліги чемпіонів – "гірники" проведуть весну в Лізі Європи

Шахтар перейшов у Лігу Європи, взявши третє місце у квартеті Ліги чемпіонів з Реалом, Лейпцигом і Селтіком. "Гірники" будуть несіяними, тому уникнуть зустрічі з Барселоною та Ювентусом, але можуть потрапити на Манчестер Юнайтед чи Рому.

Учасники стикових матчів Ліги Європи

Сіяні (потенційні суперники Шахтаря):

ПСВ

Ренн

Рома

Уніон Берлін

Манчестер Юнайтед

Мітьюлланд

Нант

Монако

Несіяні:

Аякс

Байєр

Барселона

Спортінг

Зальцбург

Шахтар

Севілья

Ювентус

Шахтар дізнається суперника по стикових матчах 7 листопада – жеребкування розпочнеться о 14:00 за Києвом. Команди з однієї країни не потраплять одна на одну. Перші матчі заплановані на 16 лютого, а матчі-відповіді – на 23 лютого.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи



Арсенал

Фенербахче

Бетіс

Уніон Сент-Жилуаз

Реал Сосьєдад

Фейєнорд

Фрайбург

Ференцварош

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф – провал Іспанії, Англія та Німеччина на висоті