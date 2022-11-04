Шахтар отримав потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду чи Моурінью
Завершилися групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-офф ЛЄ.
У плей-офф Ліги Європи вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛЄ, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги чемпіонів, – несіяними.
РБ Лейпциг розгромив Шахтар у битві за плей-офф Ліги чемпіонів – "гірники" проведуть весну в Лізі Європи
Шахтар перейшов у Лігу Європи, взявши третє місце у квартеті Ліги чемпіонів з Реалом, Лейпцигом і Селтіком. "Гірники" будуть несіяними, тому уникнуть зустрічі з Барселоною та Ювентусом, але можуть потрапити на Манчестер Юнайтед чи Рому.
Учасники стикових матчів Ліги Європи
Сіяні (потенційні суперники Шахтаря):
ПСВ
Ренн
Рома
Уніон Берлін
Манчестер Юнайтед
Мітьюлланд
Нант
Монако
Несіяні:
Аякс
Байєр
Барселона
Спортінг
Зальцбург
Шахтар
Севілья
Ювентус
Шахтар дізнається суперника по стикових матчах 7 листопада – жеребкування розпочнеться о 14:00 за Києвом. Команди з однієї країни не потраплять одна на одну. Перші матчі заплановані на 16 лютого, а матчі-відповіді – на 23 лютого.
Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Арсенал
Фенербахче
Бетіс
Уніон Сент-Жилуаз
Реал Сосьєдад
Фейєнорд
Фрайбург
Ференцварош
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