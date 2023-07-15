Хусрав Тоиров также присоединился к составу Шахтера на сборах в Нидерландах, сообщает официальный Instagram "горняков".

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13 июля к команде присоединились и футболисты, которые играли за молодежную сборную Украины на Евро-2023. Впрочем, это не помогло Шахтеру в игре с АЕКом – чемпиона Украины разбили со счетом 0:5.

К слову, уже 16 июля Шахтер встретится с нидерландским Дордехтом, начало в 20:00.

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