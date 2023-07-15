Шахтар отримав чергове підсилення на зборах
15 липня 18:26 - Читать на русском
"Гірники" продовжують готуватись до початку наступного сезону.
Хусрав Тоіров також приєднався до складу Шахтаря на зборах в Нідерландах, повідомляє офіційний Instagram "гірників".
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13 липня до команди доєднались і футболісти, які грали за молодіжну збірну України на Євро-2023. Втім, це не допомогло Шахтарю в грі з АЕКом – чемпіона України розбили з рахунком 0:5.
До слова, вже 16 липня Шахтар зустрінеться з нідерландським Дордехтом, початок о 20:00.
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