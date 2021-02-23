Проект "горняков" "Давай играй!" получил серебряные награды в премии UEFA Grassroots Awards в категории "Лучший профессиональный клуб в 2020 году", сообщает официальный сайт УАФ. Интересно, что номинация существует только второй год.

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"Спасибо ФК Шахтер, его руководству за плодотворную работу. Приятно, что усилия клуба направлены не только на удачные выступления в украинских и международных соревнованиях, подготовку игроков для различных сборных Украины. Важно, что в наши непростые для всего мирового футбола времена, Шахтер является лидером среди европейских клубов по развитию массового футбола и внедрением социальных проектов", – отметил президент УАФ Андрей Павелко.

"Давай играй!" – проект, организованный Shakhtar Social Foundation, который выполняет не только спортивно-образовательную, но и социально-инклюзивную функцию, создавая для детей условия для нормальной жизни с помощью футбола. Отметим, что тренировки под эгидой "Давай, играй!" проходят в 8 городах линии разграничения: Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Курахово, Счастье, Станицы Луганской, Волновахе и Торецком.

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