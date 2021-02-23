Проект "гірників" "Давай грай!" отримав срібні нагороди у премії UEFA Grassroots Awards у категорії "Найкращий професіональний клуб у 2020 році", повідомляє офіційний сайт УАФ. Цікаво, що номінація існує лише другий рік.

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"Дякую ФК Шахтар, його керівництву за плідну роботу. Приємно, що зусилля клубу спрямовані не лише на вдалі виступи в українських та міжнародних змаганнях, підготовку гравців для різних збірних України. Важливо, що в наші непрості для всього світового футболу часи, Шахтар є лідером серед європейських клубів за розвитком масового футболу і впровадженням соціальних проєктів", – зазначив президент УАФ Андрій Павелко.

"Давай грай!" – проект, організований Shakhtar Social Foundation, який виконує не лише спортивно-освітню, а й соціально-інклюзивну функцію, створюючи дітлахам умови для нормального життя за допомогою футболу. Зазначимо, що тренування під егідою "Давай, грай!" проходять у 8 містах на лінії розмежування: Красногорівці, Мар'їнці, Авдіївці, Курахово, Щасті, Станиці Луганській, Волновасі і Торецькому.

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