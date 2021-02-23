Шахтер – Маккаби Т-А: "горняки" устроили эффектное промо в центре Киева – масштабы поражают
10:58 - Читати українською
Шахтер продолжает призывать болельщиков поддержать команду на матче 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.
Шахтер готовится к важному поединку против Маккаби Тель-Авив не только на тренировках, но и эффектно зазывая болельщиков поддержать команду на НСК Олимпийский.
Шахтер – Маккаби Тель-Авив: где смотреть матч 1/16 Лиги Европы
В своем твиттере "горняки" опубликовали промо матча, которое воспроизводится на ТРЦ Gulliver. Общая площадь этой афиши составляет впечатляющие 300 квадратных метров.
Напомним, Шахтер в первой встрече обыграл Маккаби (2:0). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 19:55.
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