Шахтер продолжает призывать болельщиков поддержать команду на матче 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

Шахтер готовится к важному поединку против Маккаби Тель-Авив не только на тренировках, но и эффектно зазывая болельщиков поддержать команду на НСК Олимпийский.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: где смотреть матч 1/16 Лиги Европы

В своем твиттере "горняки" опубликовали промо матча, которое воспроизводится на ТРЦ Gulliver. Общая площадь этой афиши составляет впечатляющие 300 квадратных метров.

Напомним, Шахтер в первой встрече обыграл Маккаби (2:0). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 19:55.

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