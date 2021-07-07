Шахтер получил мощное усиление из лазарета перед стартом нового сезона
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, похоже, может вполне рассчитывать на помощь Исмаили.
31-летний бразильский защитник вернулся к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт Шахтера.
Коноплянка вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера
Уже сегодня, 7 июля, Исмаили провел полноценное вечернее занятие, которое длилось 2 часа. Защитника весь прошлый сезон преследовали травмы, а потому в его активе лишь 3 встречи в оранжевой футболке во всех турнирах.
К слову, за два дня "горняки" проведут последний спарринг на сборах в Австрии – соперником вице-чемпиона УПЛ станет Шальке. Уже 25 июля Шахтер стартует в УПЛ – первый поединок подопечные Де Дзерби проведут против Ингульца.
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