31-летний бразильский защитник вернулся к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт Шахтера.

Коноплянка вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Уже сегодня, 7 июля, Исмаили провел полноценное вечернее занятие, которое длилось 2 часа. Защитника весь прошлый сезон преследовали травмы, а потому в его активе лишь 3 встречи в оранжевой футболке во всех турнирах.

К слову, за два дня "горняки" проведут последний спарринг на сборах в Австрии – соперником вице-чемпиона УПЛ станет Шальке. Уже 25 июля Шахтер стартует в УПЛ – первый поединок подопечные Де Дзерби проведут против Ингульца.

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