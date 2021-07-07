31-річний бразильський оборонець повернувся до тренувань у загальній групі, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Коноплянка повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря

Вже сьогодні, 7 липня, Ісмаїлі провів повноцінне вечірнє заняття, яке тривало дві години. Оборонця весь минулий сезон переслідували травми, а тому в його активі лише 3 зустрічі у помаранчевій футболці у всіх турнірах.

До слова, за два дні "гірники" проведуть останній спаринг на зборах в Австрії, а суперником віце-чемпіона УПЛ стане Шальке. Вже 25 липня Шахтар стартує в УПЛ – перший поєдинок підопічні Де Дзербі проведуть проти Інгульця.

Шахтар – Тюркгюджю: перемога на останніх хвилинах, повернення збірників і перші проблиски роботи Де Дзербі