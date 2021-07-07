Шахтар отримав потужне підсилення з лазарету перед стартом нового сезону
Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, схоже, може сповна розраховувати на допомогу Ісмаїлі.
31-річний бразильський оборонець повернувся до тренувань у загальній групі, інформує офіційний сайт Шахтаря.
Коноплянка повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря
Вже сьогодні, 7 липня, Ісмаїлі провів повноцінне вечірнє заняття, яке тривало дві години. Оборонця весь минулий сезон переслідували травми, а тому в його активі лише 3 зустрічі у помаранчевій футболці у всіх турнірах.
До слова, за два дні "гірники" проведуть останній спаринг на зборах в Австрії, а суперником віце-чемпіона УПЛ стане Шальке. Вже 25 липня Шахтар стартує в УПЛ – перший поєдинок підопічні Де Дзербі проведуть проти Інгульця.
Шахтар – Тюркгюджю: перемога на останніх хвилинах, повернення збірників і перші проблиски роботи Де Дзербі