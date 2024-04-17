Ярослав Ракицкий и Эгиналдо уже тренируются в общей группе, сообщает пресс-служба "горняков".

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Опытный центрбек пропустил полтора месяца из-за травмы. У Эгиналдо все прошло значительно легче – отсутствие лишь на матче против Ворсклы. Основную часть занятия штаб Пушича уделил тактике. Сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем – в формате 8 на 8 с определенными задачами.

Впереди у Шахтера спаренные матчи с Зарей. 18 апреля команды сыграют перенесенный 10-й тур УПЛ, а 22-го числа – плановый 25-й.

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