Ярослав Ракицький та Егіналдо вже тренуються у загальній групі, повідомляє прес-служба "гірників".

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Досвідчений центрбек пропустив півтора місяця через травму. У Егіналдо все минулося значно легше – відсутність лише на матчі проти Ворскли. Основну частину заняття штаб Пушіча приділив тактиці. Спочатку зіграли двосторонку 11 на 11, а потім – у форматі 8 на 8 з певними завданнями.

Попереду у Шахтаря спарені матчі зі Зорею. 18 квітня команди зіграють перенесений 10-й тур УПЛ, а 22-го числа – плановий 25-й.

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