Пресс-служба УЕФА традиционно составила список молодых футболистов, для которых 2022-й может стать годом большого прорыва в карьере. В компании звезд Барселоны, Милана, Ливерпуля и других именитых клубов попал вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик. Весь список по этой ссылке.

Брентфорд сделал Шахтеру новое предложение по Мудрику

"Яркий форвард ворвался в состав Шахтера в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В том числе вышел в старте против Реала. Дебют за сборную не за горами", – пишет УЕФА о Мудрике.

С приходом Роберто Де Дзерби Мудрик стал стабильно играть в первой команде Шахтера. Он уже провел 19 матчей, в которых отличился двумя голами и девятью ассистами. Болельщики "горняков" назвали Михаила лучшим игроком команды по итогам 2021 года.

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