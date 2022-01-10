Прес-служба УЄФА традиційно склала список молодих футболістів, для яких 2022-й може стати роком великого прориву в кар'єри. В компанії зірочок Барселони, Мілана, Ліверпуля та інших іменитих клубів потрапив вінгер молодіжної збірної України Михайло Мудрик. Увесь список дивіться за цим посиланням.

Брентфорд зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика

"Яскравий форвард увірвався до складу Шахтаря цього сезону і взяв участь у всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів. У тому числі вийшов у старті проти Реала. Дебют за збірну не за горами", – пише УЄФА про Мудрика.

З приходом Роберто Де Дзербі Мудрик почав стабільно грати у першій команді Шахтаря. Він вже провів 19 матчів, у яких відзначився двома голами й дев'ятьма асистами. Уболівальники "гірників" назвали Михайла найкращим гравцем команди за підсумками 2021 року.

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