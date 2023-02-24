Трубин в топе – устроил черный день французскому футболу и приближает трансфер на место легенд
24 февраля 20:34 - Читати українською
Украинский голкипер Анатолий Трубин поразил своей игрой в матче против французского Ренна в рамках Лиги Европы.
осн. час ( 1 : 0 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
52’ Карл Токо-Экамби
106’ Ибрагим Салах
Жанюэль Белосян 119’
52’ Карл Токо-Экамби
106’ Ибрагим Салах
119’ Жанюэль Белосян
Благодаря киперу, которому французское издание l'equipe поставило самый высокий балл в поединке, Шахтер прошел в 1/8 Лиги Европы, где встретится с Фейенордом. Французы высоко оценили фантастическую игру Анатолия Трубина, принесшую Шахтеру победу. Юрий Гаврищак и Ольга Любушкина поговорили о реакции французской прессы. Видео уже на нашем YouTube канале.
Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем
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