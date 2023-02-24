Украинский голкипер Анатолий Трубин поразил своей игрой в матче против французского Ренна в рамках Лиги Европы.

Благодаря киперу, которому французское издание l'equipe поставило самый высокий балл в поединке, Шахтер прошел в 1/8 Лиги Европы, где встретится с Фейенордом. Французы высоко оценили фантастическую игру Анатолия Трубина, принесшую Шахтеру победу. Юрий Гаврищак и Ольга Любушкина поговорили о реакции французской прессы. Видео уже на нашем YouTube канале.

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем